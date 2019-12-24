СПОРТ

Спортдайджест: команда Ватикана планирует выступить на Олимпиаде в Париже

17:55 24/12/2019

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта.

Флойд Мейвезер – самый богатый спортсмен десятилетия. Американский боксер обошел в рейтинге «Форбс» даже звезд мирового футбола Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Карманы Флойда пополнились на 915 миллионов долларов. Больше половины из этой суммы набралось всего из двух гонораров. Бои против филиппинца Мэнни Пакьяо в 2015 и ирландца Коннора Макгрегора в 2017-м принесли ему полмиллиарда. У Роналду второе место – его доход за 10 лет составил 800 миллионов долларов, а Месси на третьей позиции – 750 миллионов. Также в список попали баскетболист Леброн Джеймс, теннисист Роджер Федерер, гольфист Тайгер Вудс и гонщик Льюис Хэмилтон.

А футбольной командой с самым высоким уровнем зарплат оказалась каталонская «Барселона». Если брать средний показатель, то в год каждому футболисту они платят свыше 12 миллионов долларов. И это цифры без учета призовых и всевозможных бонусов за успешные выступления. Во многом зарплатная ведомость в «Барсе» так раздута, конечно, из-за Лео Месси. Только его лишь годовой оклад составляет почти 45 миллионов долларов.

Город в городе, карликовое государство Ватикан планирует создать собственный национальный олимпийский комитет и выставить команду на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Приготовления идут полным ходом. В январе была представлена команда по легкой атлетике, а весной папа Франциск благословил первую женскую футбольную команду Ватикана. Также в стране любят тхэквондо и крикет. Всего для участия в Играх им нужно набрать пять-шесть видов спорта. Однако для такого скорого участия на Олимпиаде Ватикану придется решить множество юридических вопросов.



