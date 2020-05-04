СПОРТ

Спортдайджест: итальянские футболисты возвращаются к тренировкам

20:31 04/05/2020

Телеканал «МИР 24» подготовил самые интересные события из мира спорта. Россиянка Нина Зарина второй год подряд стала чемпионкой глобального забега. 77 тысяч человек одновременно в 104 странах вышли на старт ради благого дела. У кого-то был день, у других уже ночь – все эти люди побежали за тех, кто прикован к постели и находится в постоянной изоляции. Обычно подобные соревнования проходят массово, но из-за коронавируса участники были наедине с собой. И у каждого – свой маршрут. Следом выезжала машина, которая двигалась с определенной скоростью. Надо было убежать от нее как можно дальше. Нина Зарина успела преодолеть 54 километра. Все вместе эти люди собрали два миллиона 800 тысяч евро – это взносы за участие. Деньги помогут найти лекарство для лечения травм спинного мозга. Египетский футболист превратился в голубец, чтобы спастись от вируса и укрепить свое здоровье. Эта необычная процедура включает в себя обертывание в капустный лист, алкоголь и поджигание. Местная лига из-за пандемии коронавируса взяла паузу до середины мая. Но полузащитник клуба «Смуха» Мохамед Талаат времени зря не терял. Он пошел в массажный салон, чтобы оказаться в огне. Таким способом пользуются и другие игроки. Напоминает магический ритуал. Вот она египетская сила! А врачи уверяют, что такая сельхозмедицина якобы прогоняет грипп, расслабляет мышцы и расширяет дыхательные пути, что очень важно для профессиональных футболистов. Итальянские футболисты уже завтра возвращаются к тренировкам. Местные клубы вызывают своих легионеров. Криштиану Роналду позвонили из «Ювентуса» – говорят, заждались. Мол, бросай португальский особняк и лети в Турин. Пора за работу. Сейчас спортивные базы итальянских команд активно поливают хлоргексидином или другим аналогом. В общем, обеззараживают фитнес-залы, протирают перила, раздевалки, натирают душевые лейки. Кто знает, может, и мячи хранятся под ультрафиолетом. Всех футболистов ждет детальный осмотр. Сообщается, что тренировки пока начнутся по индивидуальному графику, а через пару недель игроки смогут побегать вместе, как в старые добрые времена. Ну а вообще, ситуация в европейском футболе неоднозначная. Чемпионаты Нидерландов и Франции официально завершены, а вот немецкая Бундеслига на днях также возобновляет тренировки.



