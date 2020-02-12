СПОРТ

Спортдайджест: горнолыжные курорты без снега и новый болид Ferrari

19:50 12/02/2020

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта. Горнолыжные курорты Пиреней на грани катастрофы. Из-за теплой погоды местные бизнесмены терпят колоссальные убытки. Если это продолжится, то через пару десятков лет кататься там будет просто негде.

На склонах популярного местечка Ле Мурти снега совсем немного. И даже искусственный сыпать нет смысла – он моментально растает. Температура воздуха в горах на этой неделе – около плюс 10 градусов. Туристы разъехались по домам, отменили брони в отелях. Инвентарь простаивает. А многие из тех, кто все же остался на отдых, сменили лыжи на велосипеды. А пилоты Ferrari Феттель и Леклер пересели на новый болид. На нем они планируют остановить шестилетнее доминирование Mercedes и принести своей команде победу в чемпионате впервые за 12 лет. Инженеры Скудерии полностью переделали машину. Установили другой мотор, коробку, силовую установку, упаковали все это в более стройную форму, снизили массу и расходы масла. Более темный красный цвет повторяет гамму полувековой давности, когда за рулем Ferrari находился легендарный Жиль Вильнев, которому в этом году могло исполниться 70. Именно этой дате и посвящена новая ливрея. Впервые свежий болид от итальянского гранда выйдет на трассу через неделю на тестах в Барселоне. Матч между «Анахайм Дакс» и «Сент-Луис Блюз» едва не закончился трагедией. Легендарный хоккеист, победитель Олимпиады, чемпионата мира и обладатель Кубка Стэнли Джей Боумистер потерял сознание и завалился на пол. 36-летний защитник находился на скаймейке запасных, когда у него произошел сердечный приступ. Благо, его товарищи сразу спохватились и дали сигнал арбитру и врачам о том, что срочно нужна медицинская помощь. Джея отвезли в клинику, где он проходит углубленное обследование.

Игру остановили, а матч доиграют в другой день.



