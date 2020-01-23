СПОРТ

Спортдайджест: гонки на собачьих упряжках и отдых лучших теннисистов планеты

20:51 23/01/2020

Самые интересные события из мира спорта — в дайджесте обозревателя телеканала «МИР 24» Александра Бриуса.

Одна из самых сложных гонок на собачьих упряжках в мире проходит в эти дни в Чехии. 700 собак и 100 каюров преодолевают изнурительные многокилометровые подъемы на снежной трассе и днем и ночью. Это престижный четырехдневный марафон, на который съезжаются спортсмены со всего Старого света. Принять участие может любой желающий, стартовый взнос – 100 евро. Соревнования проходят на двух дистанциях – 200 и 300 километров. От этого зависит количество собак в упряжке. Кстати, ездят каюры не только на санях – можно стартовать и на лыжах.

Все мы привыкли видеть спортсменов непосредственно на игровом поле – будь то футболисты, хоккеисты, да кто угодно. Организаторы Australian Open приоткрыли завесу тайны и показали нам, чем занимаются лучшие теннисисты планеты вне корта. Веселятся, зажигают и танцуют как Серена Уильямс и Коко Гауфф. Кто-то играет с милыми щенятами из приюта, другие берут уроки игры на гитаре. А, например, Андреас Сеппи, как истинный итальянец, вдали от дома не смог удержаться от приготовления пиццы. Сам раскатывал тесто и подбирал начинку. В общем, времени зря никто не теряет.

Победа на характере. Российская шахматистка Александра Горячкина сохранила интригу в матче за звание чемпионки мира. А ведь ее соперница китаянка Цзюй Вэньцзюнь уже готова была принимать поздравления. По итогам заключительной партии с классическим контролем времени 21-летняя гроссмейстер спасла положение и шахматная корона все еще может достаться ей. Для этого в пятницу Горячкиной нужно выиграть тай-брейк. Сначала это будут четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый армагеддон. Согласно жеребьевке, Горячкина начнет тай-брейк черными фигурами. Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет 500 тысяч евро.





Александр Бриус