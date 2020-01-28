СПОРТ

Спортдайджест: футболисты в масках и тренажер на случай землетрясения

20:12 28/01/2020

Самые интересные спортивные события – в дайджесте обозревателя телеканала «МИР 24» Александра Бриуса.

Коронавирус уже отразился и на спорте. Российский футбольный клуб «Краснодар» отменил матч против китайской команды из Ухани. Этот город – очаг инфекции, и местные коллективы ездят на свои игры в медицинских масках.

Команда «Шанхай СИПГ» – одна из лидеров китайского футбола. За нее играют звезды с мировым именем: Халк, Марко Арнаутович, Оскар, а также капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов. Все они приехали на матч в защитных масках, но вот на поле вышли уже без них. Правда, стадион был пустой. Все зрители в стране сидят по домам, пока бушует эпидемия.

За полгода до старта Олимпийских игр в Токио японские власти занялись безопасностью иностранцев, которые на постоянной основе живут в Стране восходящего солнца.

Одна из главных забот организаторов Олимпиады – высокая вероятность стихийных бедствий. Поэтому на всякий случай местные власти объясняют иностранцам, как нужно себя вести в той или иной ситуации – за что держаться при землетрясении и куда прятаться от цунами. Действия при подземных толчках отрабатывают на специальном тренажере, который установили в автомобиле.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер «сотворил чудо» на Открытом чемпионате Австралии. Он с трудом протиснулся в полуфинал, одолев 100-ю ракетку мира. В четвертом сете Роджер отыграл 7 матчболов.

Соперником 20-кратного победителя турниров Большого шлема был малоизвестный американец со звучным именем Теннис Сандгрен. Он замучил именитого оппонента: спортсмены провели на корте почти три с половиной часа и сыграли пять сетов. В итоге Федерер заявил, что вышел в полуфинал незаслуженно, и ему просто улыбнулась удача.

Добавим, что швейцарец стал самым возрастным полуфиналистом Australian Open за 43 года – сейчас ему 38 лет.





Александр Бриус