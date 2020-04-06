СПОРТ

Спортдайджест: футбол на дистанции и парикмахер для Роналду

20:58 06/04/2020

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта. Виртуальная велогонка. 13 участников в полной экипировке, но на велотренажерах вышли на старт знаменитой гонки «Тур Фландрии». Заезд показывали французские телевизионщики. Вот так цифровые технологии меняют историю большого спорта. Впервые чемпиона определяли из дома, по удаленке. Но титул вполне настоящий. Для участников написали программу, которая имитировала финальные 32 километра «Тура Фландрии», повторяла подъемы и даже брусчатку. Так что когда вирус отступит, на шею бельгийца Грега Ван Авермата повесят заслуженную золотую медаль. Большой футбол также поставлен на паузу. Но «Реал» играет с «Ювентусом». Правда, это не европейские клубы. Они выступают в чемпионате Никарагуа, который, несмотря на пандемию, продолжается. Спортсмены этому не очень рады, они протестуют. Но матчи идут по расписанию. И это, пожалуй, самый неагрессивный футбол на свете. Игроки соблюдают дистанцию и стараются не касаться друг друга. Ну а у Криштиану Роналду новый парикмахер. Это его подруга Джорджина Родригес. В условиях изоляции модель подровняла контур своему жениху как заправский барбер. Тишину во дворе их португальского особняка тем утром нарушило жужжание машинки для стрижки. Криш улыбался и, видимо, не беспокоился за результат. Главное, что Джорджина не срезала случайно его любимый хвостик.

«Оставайтесь дома и будьте сильными», – прокомментировал это видео сам Роналду.



