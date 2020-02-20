СПОРТ

Спортдайджест: Федерер пропустит «Ролан Гаррос» из-за травмы колена

17:43 20/02/2020

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта.

Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер перенес операцию на колене и пропустит весеннюю часть сезона «Ролан Гаррос». Ему уже 38 лет. Сможет ли Федерер продолжить карьеру после травмы – сейчас главный вопрос у его фанатов. Боли в правой ноге беспокоили Роджера давно. Врачи дают позитивные прогнозы. Говорят, что все восстановится и спортсмен будет прыгать кузнечиком по корту. Однако Федерер пропустит несколько крупных турниров: в Дубае, Индиан-Уэллс, Майами и «Ролан Гаррос». Из-за этого третья ракетка мира опустится в рейтинге АТР в конец первой десятки. А ведь нужно еще будет набрать былую форму.

Сезон в «Формуле-1» еще не начался – первый скандал. «Мерседес» обходит правила. Хитроумная задумка немецкой команды всполошила конкурентов. Во второй день тестовых заездов эксперты заметили, что перед каждым поворотом Льюис Хэмилтон тянул руль на себя, меняя развал-схождение передних колес. Это помогало ему с лучшим сцеплением закладывать виражи и достигать максимальной скорости на прямых отрезках. В техническом регламенте Королевских гонок запрещено регулировать подвеску на ходу. Но в «Мерседесе» заявили, что подвеску они и не трогают, а просто меняют положение колес.

Еще один скандал тоже разразился на испанской земле. Местная футбольная федерация сделала невероятный подарок «Барселоне». Разрешили подписать игрока вне трансферного окна. И каталонский гранд цинично обидел маленький клуб «Леганес», который борется за выживание в элите. Атака у «Барселоны» оказалась обескровлена: в лазарет надолго попали сразу два основных форварда – Суарес и Дембеле. А потому клуб попросил об одолжении со стороны спортивных чиновников. Им разрешили подписать малоизвестного датчанина Мартина Брейтуэйта за отступные в 18 миллионов евро. Притом что его уже бывший клуб «Леганес» найти экстренную замену не сможет. На летнем чемпионате Европы Мартин со своей сборной Дании выступит против сборной России.



