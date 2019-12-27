СПОРТ

Спортдайджест: бросок грузинского дзюдоиста стал одним из лучших в году

18:41 27/12/2019

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта.

Бросок грузинского дзюдоиста Гелы Заалишвили вошел в топ-20 лучших иппонов в уходящем году. Этот прием принес ему золото на турнире в Загребе. Этот рейтинг составили эксперты международной федерации дзюдо. Видимо, судьям очень запомнился эффектный бросок Заалишвили в поединке против японца Хисайоши Харасавы. Для грузинского тяжеловеса 2019-й стал удачным годом. Ранее Гела завоевал бронзу на Гран-при в Будапеште и золотую медаль на турнире Большого шлема в Баку.

В Праге сотни людей в купальниках вошли в ледяную воду реки Влтава. Так встречают новый год – закаленными. Массовое купание там проходит каждую зиму. И это не просто ради здоровья и развлечения. Проводятся самые настоящие соревнования на скорость. Дистанции – на выбор: 100, 300 и 750 метров. Все это организовано в память об Альфреде Никодеме, пражском бизнесмене, который век назад сделал модным зимнее плавание во Влтаве. В этом году мероприятие посетили рекордные 430 моржей. В том числе из России и Казахстана.

Сенсационное спасение. Австрийский горнолыжник Винсент Крихмайр не смог закончить скоростной спуск. На полном ходу в повороте он лишился лыжи. Шел неплохо и разогнался до 100 км/ч. Но при таком раскладе он финишировать не смог. Контролировать свое тело очень сложно и главное было аккуратно затормозить. Для этого он использовал правую ногу и остановился целехонький. Конечно, в итоге все равно расстроился. Обидно – ведь всего лишь неудачно попал на кочку – и все, соревнования для него окончены. У него были все шансы возглавить общий зачет Кубка мира, а теперь он только пятый.



