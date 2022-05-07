Уже сегодня можно узнать детали про новый проект от инвестора Никита Измайлов спортбанк. Теперь клиенты смогут контролировать все свои финансовые возможности, не выходя из дома. Для этого потребуется только стабильное подключение к Интернету и возможность пройти регистрацию на официальном сайте онлайн-банкинга. Также можно использовать мобильное приложение. В этой статье мы расскажем вам про спортбанк и как это связано со спортом.

Sportbank: уникальная виртуальная карта

Данная идея предусматривает большое количество возможностей для клиентов:

получение кредитной карты, льготный лимит которой составляет 120 дней;

виртуальной картой можно пользоваться через все популярные кошельки, чтобы оплачивать товары и услуги телефоном;

получить пластиковую карту можно через почту;

приложение интуитивно понятное и не требует особых знаний, в нем можно быстро разобраться самостоятельно;

через приложение можно получить полный контроль над своими финансами и спокойно совершать платежи.

Это только часть тех достоинств, которые могут охарактеризовать использование такой карты. Чтобы понять, насколько это удобно, советуем самостоятельно попробовать все возможности sportbank. В ниже мы расскажем про этот проект немного подробнее.

В чем связь со спортом?

Главная особенность — это возможность получать внутренний кешбэк. Он составляет 10% от суммы купленных спортивных товаров или услуг. А если делать покупки в магазинах-партнерах, то такой бонус может быть в два раза больше. Также отметим, что если тратить такой картой около 20 тысяч гривен, то клиенты могут получить в подарок абонемент в Sport Life. Именно такая система мотивации для спортсменов позволяет привязать всю финансовую активность к одной карте.

Почему удобно пользоваться виртуальной картой?

Есть много причин, по которым виртуальные карты так удобны. Во-первых, их можно использовать везде, где принимают платежи Visa или Mastercard. Это означает, что вы можете использовать свою карту для покупок в Интернете, покупок в приложении и даже в обычных магазинах.

Еще одна причина, по которой виртуальные карты так удобны, заключается в том, что они обеспечивают большую безопасность, чем традиционные кредитные или дебетовые карты. Когда вы используете виртуальную карту, ваша личная информация никогда не раскрывается. Это помогает защитить вас от мошенничества и кражи личных данных.

Наконец, виртуальные карты чрезвычайно гибки. Вы можете выбрать лимит карты, который лучше всего подходит для вас, и вы можете отменить карту в любое время. Это делает их идеальными для людей, которые хотят избежать перерасхода средств или необходимо более тщательно контролировать свои расходы.

В целом виртуальные карты предлагают множество преимуществ по сравнению с традиционными кредитными и дебетовыми картами. Если вы ищете удобный, безопасный и гибкий способ оплаты, виртуальная карта — отличный вариант.