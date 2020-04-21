СПОРТ

Спорт возвращается: ряд стран разрешили тренировки на улице

15:58 21/04/2020

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В некоторых странах людям уже разрешают заниматься спортом на открытом воздухе. Пока не в полном объеме и при соблюдении определенных правил. Где уже приступили к тренировкам, расскажет спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.

У жителей Словении маленький праздник. Им в ограниченном количестве разрешили заниматься спортом на улице. Правда, есть существенные ограничения. Пока это только три дисциплины – большой теннис, гольф, велопрогулки и йога, то есть те виды спорта, которые можно считать бесконтактными. Спортсменам даже не обязательно носить защитные маски, но сама тренировка на свежем воздухе должна продолжаться не больше часа. И, конечно, никаких рукопожатий.

А вот в Германии уже говорят о скором возобновлении футбольного чемпионата страны. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер назвал 9 мая возможной датой возвращения сезона в бундеслиге.

Приступили к тренировкам и футболисты Австрии. Клуб «Ласк» из города Линц первым воспользовался послаблением карантина. Ранее правительство страны разрешило командам проводить занятия на открытых площадках, однако рекомендовало возвращаться к привычному режиму постепенно.

«Мы просто счастливы, что можем продолжить нашу работу. Конечно, следуя государственным правилам, пока будем тренироваться в небольших группах. Сейчас мы должны обдумать, как проводить занятия с правилами дистанции. Но самое главное, что ребята могут наслаждаться возвращением на поле», – отметил главный тренер ФК «Ласк» Валериан Исмаил.

А в США и вовсе пошли на смелый эксперимент. Под запретом весь спорт, кроме реслинга. Власти штата Флорида разрешили проводить официальные турниры. Правда, пока без зрителей, в режиме онлайн-трансляций. По мнению промоутеров, это поможет отвлечь людей от негатива в этот непростой период. Ну, и конечно руководство не хочет терять огромные деньги, которые крутятся в этом популярном в Америке шоу.



