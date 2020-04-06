СПОРТ

Спорт на карантине: Роналду запустил новый интернет-челлендж

17:03 06/04/2020

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Звезда мирового футбола Криштиану Роналду, как и большинство людей, в эти дни находится на карантине. Однако португалец не забывает поддерживать себя в отличной форме, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Свой вынужденный отпуск футболист проводит на родине, на острове Мадейра. Однако отдыхать Криштиану некогда. Он не только проводит ежедневные тренировки, но и призывает всех следовать его примеру. Форвард «Ювентуса» опубликовал в интернете видео, в котором показал, как он тренирует свой пресс. В положении лежа Криш поднимает ноги и руки, пытаясь достать ладонями до стоп. За 45 секунд он выполнил это упражнение 142 раза и предложил пользователям сети побить этот рекорд.

В начале футбольной карьеры Криштиану поражал тренеров своей худобой. Но в 11 лет юный спортсмен решил, что будет самым усердным в тренировочном зале. Уже через несколько лет его телосложение стало идеальным. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» тренирует мышцы пресса четыре-пять раз в неделю, делая по 200-300 скручиваний за раз. Роналду советует принимать пищу чаще, но маленькими порциями, пить больше воды и качать пресс в любое свободное время. Интернет-челлендж португальца подхватили спортсмены всего мира. Одной из первых приняла эстафету российская фигуристка Евгения Медведева. Результат двукратной чемпионки мира оказался значительно скромнее, чем у Роналду. За 45 секунд Евгении удалось повторить скручивание 44 раза. Однако главное – участие. Партнер Криштиану по сборной Португалии Рубен Диаш побил рекорд своего товарища. Защитник Бенфики повторил упражнение 150 раз.





Дмитрий Калугин