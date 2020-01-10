Индивидуальный предприниматель Алексей Якимов из Кургана подарил инвалидам просроченные продукты, признался в этом, извинился и пообещал больше так не делать. Об этом сообщает «Новый День».

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», родственники членов курганского общества инвалидов по зрению рассказали в социальных сетях, что в честь наступления Нового года спонсор общества, индивидуальный предприниматель Якимов А. В., подарил инвалидам продуктовые наборы, в которых были в том числе продукты, срок годности которых истек.

Алексей Якимов, основная деятельность которого связана с торговлей продовольствием, признал, что инцидент имел место. По словам бизнесмена, он не знает, как просроченные продукты попали в наборы. Он допустил, что это произошло по ошибке — коробки могли быть перепутаны на складе, — и сообщил о проведении в данной связи проверки.

«Я приношу извинения общественной организации. Это действительно очень неприятно. Если ошибка имела место, она была ненамеренная. Обещаю, что мы усилим внутренний контроль, чтобы не допускать таких инцидентов», — добавил ИП.

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