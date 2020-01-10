Компания-спонсор, подарившая курганскому обществу слепых просроченные продукты, проводит внутреннюю проверку. Руководитель фирмы Алексей Якимов принес извинения перед членами общества, пишет 10 января издание «Новый день».

По его словам, умысла у компании точно не было. Могла произойти ошибка, коробки могли перепутать на складе, добавил руководитель фирмы.

Проверка установит, как именно негодные к употреблению сладости попали в подарочные наборы для инвалидов. То, что продукты просрочены, заметили близкие тех, кому предназначались подарки, добавляет «Газета.ру».

Информация о просроченных продуктах, подаренных инвалидам по зрению, появилась в нескольких пабликах города Шадринск «ВКонтакте» 7 января. Новогодние подарки вручались 26 декабря, конфеты, соки, круассаны оказались просроченными.