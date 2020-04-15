Проверка электронных пропусков на въездах в Москву 15 апреля будет выборочной, сплошной контроль стартует в ближайшие дни после отладки системы. Об этом в среду сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах столицы.

«Сплошная проверка электронных пропусков у водителей машин и их пассажиров на всех въездах в Москву пока откладывается, эта мера начнет действовать в ближайшие дни, когда система будет полностью отлажена, чтобы избежать недоразумений, ошибок и сбоев», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, правительство Москвы выдало сотрудникам ГИБДД более 5 тыс. планшетов для проверки подлинности разрешений на въезд и передвижений по городу у водителей такси и частных автомобилистов. При этом в первую очередь будут проверяться автомобили с региональными номерами. Сотрудники автоинспекции также будут предупреждать водителей о недопустимости нарушений ограничительных мер.

Отмечается, что на постах контроля будут также присутствовать представители Московской административной дорожной инспекции и столичного ОМОН Росгвардии. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город. В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе системы цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта для борьбы с распространением коронавируса. Пешеходам пропуска пока не нужны.

Получить электронное разрешение можно через mos.ru, а также позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377. В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа, заявку можно также оставить через домен nedoma.mos.ru.