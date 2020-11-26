Роскомнадзор назвал нарушающим закон «О персональных данных» вывешивание управляющими компаниями списков должников в подъездах. Об этом сообщила замначальника управления по защите прав субъектов персональных данных ведомства Альфия Гафурова.

В Роскомнадзоре сообщили, что ведомство «достаточно часто» получает жалобы граждан на размещение подобных списков в подъездах жилых домов. Гафурова уточнила, что информация о сумме задолженности жильца вместе с Ф. И. О. или упоминанием полного адреса места жительства должника считаются персональными данными. Их можно публиковать только с согласия самого должника, сообщает РБК.

Однако в ведомстве рассказали, как избежать таких обвинений. ЖКУ в списках может указывать сумму задолженности вместе с номером квартиры жильца или номером его лицевого счёта. Это связано с тем, что данные о лицевом счёте и номере квартиры жильца относятся не к субъекту персональных данных, а к самому жилому помещению, и в таком случае получать согласие от должника не требуется.

19 ноября группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату проект закона о возможности Роскомнадзора заблокировать сетевые ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Инициатива подразумевает появление статуса «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор поддержал проект закона о борьбе с цензурой зарубежных интернет-компаний в отношении российских СМИ.