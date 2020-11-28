По словам нарколога Руслана Исаева, вера россиян в то, что спиртовые настойки укрепляют иммунитет и защищают от коронавирусной инфекции, ничем не оправдана. Медик считает это самообманом.

рюмки

Нарколог отметил, что от иммуномодуляторов эффект более ощутим, чем от такой настойки. К тому же некоторые считают, что здесь можно одним ударом убить двух зайцев — и иммунитет укрепить, и алкоголем побаловаться.

Ряд растений (так называемые адаптогены), действительно, могут повысить иммунитет, однако, как считает Исаев, просчитать необходимую дозу конкретному человеку довольно тяжело. Так что советовать спиртовые настойки в качестве лечебного средства от коронавируса — шарлатанство, резюмировал врач.

По словам российских наркологов, распространенное мнение, что крепкий алкоголь уничтожает вирусные частицы, содержащиеся во вдыхаемом воздухе, ошибочно. Напротив, алкоголь действует на течение любой болезни отрицательно, поскольку приводит к обезвоживанию и ослабляет иммунитет. Что касается конкретно коронавируса, то спиртное повышает проницаемость клеточных мембран, и вирус быстрее проникнет в организм. К тому же он сгущает кровь, а при ковиде опасность тромбоза и без того слишком высока.

Спирт подходит для дезинфекции кожи и поверхностей, но он не обладает дезинфицирующим действием при употреблении внутрь.

Не употребляйте алкоголь, если вы принимаете таблетки, так как он может угнетать функцию печени, а также стать причиной печеночной недостаточности и других проблем со здоровьем.