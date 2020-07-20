Спикер национальной ассамблеи Венесуэлы Луис Парра госпитализирован с острой пневмонией, сообщил депутат парламента Хосе Брито.

«Состояние ухудшилось, и вчера его срочно госпитализировали, ожидаем результатов ПЦР-теста на COVID-19», — сказал депутат в интервью радио Union.

По словам Брито, спикер парламента, который прошлую неделю находился дома с воспалением легких, прошел два экспресс-теста на новый коронавирус, оба из которых были отрицательными.

Луис Парра занял место спикера однопалатного парламента Венесуэлы в январе 2020 года, сместив на этом посту оппозиционера Хуана Гуаидо, его полномочия истекают в 2021 году.

В Венесуэле на данный момент выявлен 11 891 случай заболевания коронавирусом, погибли 112 человек.