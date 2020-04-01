Спасением от коронавирусной инфекции для Санкт-Петербурга станут ежедневные молитвы, считает спикер законодательного собрания города Вячеслав Макаров. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 1 апреля.

В качестве еще одной меры защиты политик предложил вертолет с иконой, который должен пролететь над городом.

«Я безусловно убежден, что это поможет, потому что наша Россия — это великая миродержавная сила, а город Санкт-Петербург — город святого апостола Петра — великий православный город планеты Земля», — заявил он.

По данным телеканала, Макаров посетил службу в Исаакиевском соборе, несмотря на введенные ограничения на посещения религиозных объектов.

29 марта воздушный крестный ход был совершен епископом Выборгским и Приозерским Игнатием в Ленинградской области с молитвами об избавлении от коронавируса.

22 марта Святейший Патриарх Московским и всея Руси Кирилл утвердил текст молитвенных прошений из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. По состоянию на 1 апреля, в России диагностировано 2777 случаев заболевания COVID-19, из них 440 — за последние сутки. 190 человек вылечились.

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