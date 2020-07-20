Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков допускает, что законопроект об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке может быть рассмотрен на одной из внеочередных сессий.

Парламент Украины 17 июля не успел рассмотреть законопроект об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке. Верховная рада ушла на летние каникулы, поэтому рассмотрение этого законопроекта откладывается до осени. Следующая, четвертая сессия Верховной рады начнет свою работу 1 сентября, она продлится до середины января 2021 года.

«Я не могу на 100% комментировать, что попадет, а что не попадет (в повестку дня внеочередной сессии – ред.)… Если таких инициатив (рассмотрения законопроекта – ред.) от народных депутатов не будет, или будет, вы обязательно об этом узнаете», — заявил Разумков в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, возможно ли рассмотрение законопроекта об обучении на русском языке в школах на внеочередных сессиях. При этом Разумков сказал, что внеочередная сессия парламента состоится 21 июля, но в повестку дня законопроект об обучении на русском языке в школах не внесен.

Вместе с тем Разумков выразил мнение, что в июле-августе могут пройти две-три внеочередных сессии парламента.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке. Автором законопроекта является член комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности и депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее сообщил, что парламент Украины в пятницу рассмотрит этот документ.

В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%.