Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил в Twitter, что заразился новым коронавирусом и уже находится в изоляции.

«Дорогие товарищи, должен сообщить, что мои пробы дали положительный результат на COVID-19, после чего я изолировался и прохожу назначенный курс лечения», — написал он в своем микроблоге.

Президент страны Николас Мадуро, выступая по телевидению, пожелал соратнику скорейшего выздоровления и сообщил о его нормальном самочувствии.

«Диосдадо сейчас проходит лечение, отдыхает, чувствует себя нормально», — сказал Мадуро.

По словам президента, новый коронавирус также обнаружен у губернатора штата Сулия Омара Прьето.

В стране, по официальным данным, за все время выявлены 8008 случаев заболевания, скончались 75 человек.