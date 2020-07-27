Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в эфире телеканала CBS News дала президенту США Дональду Трампу новое прозвище.

«У меня есть для него новое имя – «Господин дальше – хуже» (Mr. Make Matters Worse)», — сказала она, комментируя решения Трампа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Политик отметила, что Трамп с самого начала пандемии отрицал существование COVID-19, что привело к тяжелой ситуации в стране.

Ранее Пелоси назвала коронавирус «вирусом Трампа». По ее словам, глава государства подавал плохой пример американцам, в связи с чем они стали пренебрегать социальной дистанцией и другими мерами безопасности.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.