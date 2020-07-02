Спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин вылечился от коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба палаты.

Пресс-служба палаты сообщила 17 июня, что Нигматулин сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат, болезнь протекала бессимптомно.

"Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин успешно прошёл курс лечения от коронавирусной инфекции. Согласно медицинскому протоколу спикер мажилиса сдал контрольный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат", — говорится в сообщении на сайте палаты.

В Казахстане подтверждено более 42,5 тысячи случаев коронавируса, более 13,8 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 188 летальных случаев.