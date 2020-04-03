Передвижение на автомобиле в Москве разрешено только по одному. Исключение составляет совместная самоизоляция. Об этом спикер Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал в пятницу, 3 апреля, в эфире программы «Время покажет».

«Если одна семья живет вместе, муж с женой проживают, они могут вместе, просто надо взять паспорта с собой», — подчеркнул он.

При этом Шапошников подчеркнул, что никто не будет мешать москвичам доехать от дома до дачи или до магазина, но это нужно делать в одиночку, а не компанией.

Спикер Мосгордумы отметил, что штрафы будут введены только после подписания специального постановления.

«Ни за передвижения по городу, ни за передвижение на автомобиле до подписания соглашения и подзаконного акта горожан штрафовать не будут. Но это не означает, что надо нарушать режим самоизоляции», — сказал он.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы, настоятельно рекомендовав не выходить без особой нужды из дома, а если позволяют условия, уехать на дачу.

3 апреля Мособлдума внесла изменения в КоАП Московской области о штрафах за нарушение режима самоизоляции гражданами в размере 4 тыс. рублей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период выявлено 34 летальных исхода.

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