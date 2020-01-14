Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал профильные комитеты Госдумы сделать защиту исторической памяти о Второй мировой войне приоритетом в работе. Об этом 14 января сообщает ТАСС.

«Правильно было бы комитетам по международным делам, образованию и науке, культуре, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также нашим делегациям в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблее ОБСЕ и других межпарламентских структурах считать вопрос защиты исторической памяти для себя приоритетом в работе», — заявил Володин.

Он также добавил, что «только слабые и лживые политики не могут смириться с ролью Советского Союза в победе над коричневой чумой».

«Оскорблять тех, кто ценою своей жизни спас человечество от фашизма, мы не позволим», — заключил депутат.

9 января сейм Польши принял резолюцию о том, что СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала принятие документа попыткой пересмотра итогов Второй мировой войны.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши, обещавшего в 1930-х годах установить Гитлеру памятник в Варшаве за предложение выслать евреев в Африку.

Слова российского лидера вызвали возмущение Польши. РФ обвинили в желании опозорить Варшаву, а польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «союзничестве» с Гитлером и развязывании войны.