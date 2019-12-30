Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить подход к расчету средней зарплаты врачей. Итоговая цифра, по мнению спикера нижней палаты парламента, не должна учитывать доходы руководства медицинских учреждений. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» в понедельник, 30 декабря.

«Необходимо выделить из всех этих подсчетов заработных плат зарплату главного врача и его заместителей, чтобы они не влияли на заработную плату врачей, которые работают в больнице или поликлинике», — сказал Володин.

Кроме того, он обратил внимание на существенный разрыв в доходах медработников между субъектами России из-за разницы в средней зарплате по региону.

Исходя из текущей методики расчета, по словам Володина, есть и еще одна сопутствующая проблема: зарплата разительно отличается и внутри одного региона. В зависимости от того, работает врач в областной больнице или районной поликлинике.

20 декабря вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница в зарплатах врачей в регионах. Она отметила, что оклады устанавливаются на уровне руководителей медучреждений и правительства региона. А там, по мнению чиновницы, не всегда учитывают отраслевые рекомендации.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что для изменения ситуации с разницей в зарплатах в медотрасли необходимо повысить базовую ставку.

Ранее в декабре Путин поручил к 15 апреля 2020 года обеспечить переход от бумажных к электронным документам в сфере медицины.

15 ноября В Минздраве назвали среднюю зарплату врачей. Этот показатель составил почти 80 тыс. рублей в месяц

В конце октября президент на заседании Госсовета назвал недопустимыми попытки некоторых региональных властей экономить на зарплатах медицинского персонала.