Депутаты Государственной думы России высказали замечания о работе четырех министерств. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 16 января.

«Депутаты обозначили ряд претензий и замечаний на работу министерств, отраслевых ведомств. Прозвучали фамилии, прозвучали министерства, где, по мнению депутатов, недостаточно эффективно построена работа», — цитирует Володина «РИА Новости».

Отмечается, что председатель Госдумы не упомянул, работу каких конкретно ведомств раскритиковали члены думских фракций.

Ранее 16 января Вячеслав Володин рассказал, что на внеочередном заседании Совета Думы не обсуждался вопрос о составе нового кабинета министров России, поскольку это входит в задачи председателя правительства.

Об отставке правительства в полном составе ранее, 15 января, объявил теперь уже исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев. Он отметил, что во время послания к Федеральному собранию Путин обозначил серьезные изменения в Конституцию страны, и правительство должно предоставить ему возможность принимать все необходимые решения для их реализации.

Президент поручил членам кабмина исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Позднее он предложил на должность премьер-министра кандидатуру Мишустина и подписал указ об отставке правительства.