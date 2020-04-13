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Специальный рейс должен забрать граждан России из Рима и доставить в Москву уже на этой неделе, сообщает российское посольства в Италии в Facebook.

В настоящее время вылет запланирован в среду, 15 апреля, в 14.20 по местному времени.

«Рейс будет подтвержден в случае наличия достаточного количества пассажиров», — добавили в посольстве.

Уточняется, что перелет выходе только для жителей Москвы и Подмосковья, прибывших в Италию после 1 января 2020 года.

Ранее самолет доставил из Италии на родину более сотни россиян 9 апреля.

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