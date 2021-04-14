Спецодежда является необходимой составляющей во множестве случаев. Начиная от производства и работы на станках и заканчивая сугубо личной деятельностью в различных сферах. Под каждую сферу следует применять применимый к ней вид специальной одежды. При выборе необходимо учитывать для какой деятельности вам это необходимо и отталкиваясь от этого выбирать себе защитный костюм или фартук по определенным критериям.

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Спецодежда разделяется на следующие типы:

Защитная спецодежда — необходима на предприятиях и производствах. Применяется для защиты от окружающих человека неблагоприятных факторов.

Одноразовая спецодежда — необходима в медицинской сфере, пищевой, сельской и прочих отраслях. Может быть как изолирующей так и фильтрующей.

Сигнальная спецодежда — применяется в условиях плохой видимости или местах повышенной опасности. Как правило, окрашена в яркие цвета и имеет высокую светоотражаемость.

Влагозащитная спецодежда — изготавливается из специальных водоотталкивающих материалов. Применяется в уличных работах, в сфере работы с химикатами, используется туристами и рыбаками.

Защитные фартуки — наиболее универсальный тип спецодежды. Высокая площадь покрытия позволяет применять во множестве отраслей, от пищевой промышленности и торговли, до сталелитейной и строительных областей.

Рабочая спецодежда — широкий выбор средств индивидуальной защиты имеющий соответствующие характеристики позволяющие применять её в той или иной сфере.

При выборе спецодежды следует учитывать следующие характеристики:

Терморегуляция — уровень защиты от перегрева или переохлаждения человека.

Безопасность — уровень защиты от контакта с вредоносными веществами и другими опасными факторами.

Удобство и вес — необходимо учитывать для облегчения работ любого вида.

Прочность и необходимость в уходе — наличие пропиток в ткани для предотвращения изнашивания, загрязняемость ткани от контакта с веществами и предметами.

Аккуратность и современность стиля одежды. Немаловажный фактор который может повысить презентабельность работы или возможность применения в повседневном быту.

Спецодежда выбирается по этим характеристикам в соответствии с видом работ которые необходимо будет проводить.