Если интересует Forex или торговля на площадках биржи, приходится заниматься обучением торговых стратегий или изучать в деталях индикаторы, стоит использовать рекомендации советника. На практике себя зарекомендовали стратегии Hull Moving Average, именуемые сокращенно HMA – это специальная разработка Алана Халла, что характеризует показатели быстрого и плавного скользящего среднего. По факту HMA способно полностью устранять неизбежные лаги, при этом позволяет улучшать характеристики сглаживания.

Особенности продукта

Для активных трейдеров на Форекс не секрет, что классические индикаторы, включая и скользящие средние, существенно опаздывают. А это, в свою очередь, значительно мешает выполнить операции, проводить их более координировано, продуктивно.

Усовершенствовав обычную скользящую, разработчик hull moving average тем самым:

полностью устранил в проводимых процессах нежелательный эффект запаздывания;

сохраняет при этом сглаженность показаний;

позволяет на Forex данный продукт использовать как специальный индикатор скользящей средней Хала, при этом применять более эффективные стратегии.

Для трейдеров, которые участвуют в торговле на площадках Форекс, системно проводят экспертную оценку не только импульсов, но и определяют динамические поддержки, приходится анализировать сопротивление. Поэтому существенно использовать в работе показатели скользящих средних.

Как рассчитываются характеристики скользящих средних?

Эти показатели выводят за счет специального усреднения всех значений по ценам актива. Для этого берутся за выбранный промежуток по определенному времени полученные показатели, и проводится усреднение. Как результат – получается сглаживание колебаний по цене выбранного в системе актива.

Здесь важно помнить, что полученная статистика за прошедший отрезок по времени, не только существенно отстает от текущих показателей активности в цене, но и может искажать общую картинку.

На основе скользящей средней Хала удается учитывать возможные ограничения и предотвращать несоответствия. Используя этот индикатор, что призван не только сглаживать колебания в характеристиках цены, но и нивелировать огрехи стандартной скользящей средней, можно стратегически устранять запаздывание цен.

Расчеты проводят на основе квадратного корня за выбранный период, а не по факту. Скользящая средняя характеризуется превышением средних показателей цены, включая данные по текущей цене. Это нужно помнить при проведении анализа и выбора стратегий на Forex.