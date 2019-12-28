Качество мандаринов нельзя определить по их запаху. При выборе фруктов надо обратить внимание на их цвет и форму, рассказали 28 декабря специалисты Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

«Мандарины можно хранить до четырех недель, поэтому фрукты можно приобрести заранее. Оптимальная температура для хранения — от 3 до 8 градусов по Цельсию», — сказано в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Цвет мандаринов должен быть оранжево-красными или оранжевыми, без черных пятен. Форма цитрусовых допускается приплюснутая или с небольшим бугорком. Если мандарин легко проминается пальцем, то это говорит о его гнили.

Листочки не являются показателем хорошего качества мандаринов. Самые распространенные сорта фруктов — танжерины, клементины, минеолы и сатсума, их можно выбрать по вкусу.

Сатсума — это ярко-оранжевые сладкие мандарины с тонкой кожурой и без семян. Танжерины — более мелкие приплюснутой формы, оранжево-красные, без семян. Клементины — ярко-оранжевые легко чистящиеся фрукты с семенами. А минеолы обладают сладким вкусом, но трудно очищаются.

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