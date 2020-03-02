В интернете появилась фейковая аудиозапись, на которой девушка сообщает о 20 тыс. заболевших коронавирусом COVID-19 в Москве и просит максимально распространить эту информацию, появилась в интернете. Об этом 2 марта «Известиям» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.

Специалисты компании Group-IB по предотвращению кибератак призывают не доверять информации из неподтвержденных источников.

Такая информация распространяется в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook от разных пользователей, но в идентичных формулировках. Информационный вброс рассчитан на наиболее восприимчивую аудиторию: в основном это женские группы в мессенджерах при детских садах и школах. Специалисты Group-IB зафиксировали более 9500 публикаций с этой новостью и начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки.

С начала 2020 года такие фейковые новости о коронавирусе запускаются уже не первый раз. В некоторых регионах России распространялись слухи о том, что якобы «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей», «официальные источники сообщают о сотнях погибших». Более того, фейки о коронавирусе распространяются не только в России, но и по всему миру. В частности, более 40 СМИ сообщили ложную информацию о том, что папа римский заразился коронавирусом.

По мнению специалистов, информация о 20 тыс. заболевших в Москве может оказаться результатом работы информационных сил Украины. Аналогичная ситуация уже произошла после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области, когда пранкер Вольнов запустил в российских соцсетях информацию о «более 300 погибших».

Кроме этого, специалисты в области информационной безопасности Group-IB уже выявляли факт искусственного распространения голосового сообщения.

Официальные органы власти уже неоднократно отмечали, что по всей России подтверждено всего несколько случаев заражения коронавирусом: два у граждан Китая в Тюменской области и Забайкальском крае, а также у троих россиян, эвакуированных в Казань с лайнера Diamond Princess. При этом не отмечено ни одного смертельного исхода.

Эпидемия нового вида коронавируса (COVID-2019) началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По данным на 2 марта, всего инфекцией заразились 89 083 человека, число погибших достигло 3057, выписаны из больниц 45 163.