Ситуация с распространением коронавируса в РФ может пойти по американскому сценарию, либо развиваться как в Германии. Такое мнение высказали эксперты.

По словам доктора медицинских наук, профессора Анатолия Альштейна, пока Россия находится в начале эпидемии и рост числа заболевших продолжится. Однако уже видно, что летальность невысокая, поэтому в РФ вряд ли повторится ситуация, например в Италии. Вероятнее всего сценарий Германии, где при большом числе зараженных крайне низкая летальность.

«Не исключено, что в мире могут развиваться эпидемии, связанные с разными вариантами вируса. Вирус, который первоначально пошел из Китая, мог дать вариации. Судя по тому, как по-разному протекает по смертности эпидемия в Италии и Испании с одной стороны и в Германии с другой, я не исключаю, что это могут быть разные варианты вируса», — цитирует его Ura.ru.

В то же время молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов указал, что самый вероятный сценарий для России — как в США. По его мнению, мы повторили многие ошибки американцев. А пример надо было брать с Кореи.

«Штаты пошли тем же путем, что и мы потом: они запретили на время выпускать тест-системы частным коммерческим компаниям и производить анализы проб от граждан без признаков болезни», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас самое главное выявлять бессимптомных зараженных, проводить тестирования граждан и соблюдать карантин.