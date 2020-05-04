Низкая смертность от коронавирусной инфекции в России объясняется своевременностью выявления инфекции у зараженных и оперативностью назначения лечения. Об этом в понедельник, 4 мая, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова на сайте YouTube.

«У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем», — сказала она.

По ее словам, другим фактором, объясняющим низкую смертность от COVID-19, является то, что россияне вовремя обращаются к врачам при появлении симптомов заболевания.

Инфекционист объяснила, что показатель смертности высчитывается путем соотношения числа умерших от COVID-19 к средней численности населения. Как указала Малинникова, в России этот показатель равен 5,5 случая на миллион человек, причем цифры растут медленнее, чем в большинстве европейских стран.

28 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила один из самых низких в мире уровней летальности из-за коронавируса в России. По ее словам, уровень смертности от коронавируса в стране не превышает 1%.

По состоянию на 4 мая, в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели ― 18 095.

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