Спектакль в петербургском театре «Лицедеи» прошел без попавшего в аварию художественного руководителя Виктора Соловьева. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, Соловьев отпущен под подписку о невыезде.

Ранее в этот же день стало известно, что Соловьев, находясь за рулем в пьяном виде, сбил человека.

На кадрах, опубликованных «78», видно, что пострадавший лежит на асфальте, его правая нога вся в крови, а артист пытается его успокоить и кому-то звонит.

Жена пострадавшего рассказала РЕН ТВ, что он находится в очень тяжелом состоянии и без сознания и она боится за его жизнь. Правую ногу мужчине ампутировали, левая повреждена.