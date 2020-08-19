Американские спецслужбы обвиняют власти китайского Уханя в попытке сокрытия информации о коронавирусе от руководства Китая, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских официальных лиц, знакомых с докладом спецслужб.

По словам официальных лиц, спецслужбы США пришли в докладе к выводу, что власти Уханя и провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса нового типа, «пытались скрыть информацию от центрального руководства Китая».

Бывшие и нынешние американские официальные лица сообщили газете, что местные власти в Китае «часто скрывают информацию от Пекина, опасаясь репрессий».

Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 21,9 миллиона случаев заражения, свыше 775 тысячи человек скончались.