Спецрейс для вывоза находящихся в России итальянцев на родину запланирован на 3 июля, сообщили в посольстве Италии в Москве.

"Следующий специальный рейс авиакомпании NEOS по маршруту Москва — Рим — Милан состоится 3 июля 2020 года", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Ранее посол Итальянской Республики в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что Италия продолжит организовывать спецрейсы для вывоза своих соотечественников из России. По его словам, с начала пандемии на родину удалось репатриировать почти 700 граждан Италии.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.