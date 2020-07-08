Спецпредставители по КНДР от США и Южной Кореи встретились в Сеуле и обсудили ситуацию на Корейском полуострове, межкорейское сотрудничество и пути возобновления переговоров с КНДР, сообщает агентство Рёнхап.

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган прибыл с визитом в Сеул 7 июля и уже провел встречи с ключевыми южнокорейскими дипломатами, включая главу МИД Кан Гён Хву и ее первого заместителя Чо Се Ёна, встреча с которым длилась около часа. Стороны обсудили КНДР, коронавирус и сотрудничество РК с США. После этого Биган встретился со своим коллегой спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.

«Я подчеркнул, что диалог и переговоры являются единственным способом решения проблемы, и для этого Южная Корея и США должны прикладывать все силы, а спецпредставитель Биган обещал работать в этом направлении и подтвердил наличие гибкой позиции ради достижения сбалансированного соглашения в случае возобновления переговоров с Северной Кореей. Мы договорились продолжать коммуникацию с международным сообществом и соседними странами, включая Китай, Японию, Россию и другими, а также поддерживать систему всецелой взаимопомощи между США и РК», — сообщил Ли До Хун по итогам встречи.

В последнее время отношения Сеула и Пхеньяна значительно обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что «его терпение закончилось». Шестнадцатого июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны в городе Кэсон здание межкорейского координационного бюро.

На следующий день генштаб КНДР сообщил, что рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений, а также вновь вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году. Позже приведение этих мер в исполнение было отложено по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына.