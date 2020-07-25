Спецпредставитель США Залмай Халилзад посетит Афганистан, обсудит внутриафганское урегулирование, к которому стороны «близки, как никогда», сообщил в субботу госдепартамент.

Также Халилзад посетит важные для афганского урегулирования Катар и Пакистан и, кроме того, остановится в Осло и Софии.

«В Дохе и Кабуле посол Халилзад будет добиваться разрешения оставшихся вопросов в преддверии внутриафганских переговоров, в особенности окончательные обмены пленными и сокращение насилия», — говорится в сообщении.

«В Исламабаде посол Халилзад будет добиваться поддержки Пакистана в усилиях по внутриафганским переговорам», — уточнили в госдепе.

«Стороны сейчас как никогда близки к началу внутриафганских переговоров, следующий ключевой шаг — окончание 40-летней войны в Афганистане. Хотя по вопросу об обмене пленными достигнут прогресс, для полного разрешения вопроса нужны дополнительные усилия», — говорится в заявлении.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и радикальное афганское движение «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.