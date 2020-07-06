Специальный представитель США по Северной Корее и первый заместитель госсекретаря Стивен Биган посетит Сеул и Токио 7-10 июля, сообщил в понедельник госдепартамент США.

«Стивен Биган поедет в Сеул и Токио 7-10 июля, где встретится с официальными лицами из Южной Кореи и Японии для продолжения тесного совместного сотрудничества по ряду двусторонних и мировых вопросов, а также дальнейшего укрепления координации в вопросе окончательной, полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР», — сказано в сообщении.

Это первый за полгода визит Бигана в Южную Корею. В центре повестки дня, как ожидается, будут межкорейские отношения, в частности, недавний взрыв Северной Кореей координационного бюро Южной Кореи, расположенного на стороне Севера около демилитаризованной зоны в городе Кэсон.

Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что «его терпение закончилось».

Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла и 16 июня взорвала здание координационного бюро Южной Кореи.

На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи. 20 июня КНДР представила макет листовок с оскорблениями в адрес южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Вслед за этим ЦТАК сообщило, что уже подготовлено 12 миллионов пропагандистских листовок и более 3 тысяч шаров для их отправки.