Спецпредставитель США по Северной Корее, замгоссекретаря Стивен Биган прибыл в четверг в Токио после поездки в Сеул, где он обсуждал вопросы, связанные с ситуацией вокруг КНДР, сообщило агентство Киодо.

По его данным, Биган уже встретился за ужином с заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Акибой, предположительно, обсудив ситуацию в связи с принятием в Китае закона о нацбезопасности Гонконга. Япония присоединилась к озабоченности западных стран по поводу прав человека в бывшей британской колонии.

В пятницу запланированы встречи Бигана с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги и министром обороны страны Таро Коно.

Как отмечает Киодо, для Бигана было сделано исключение в связи с запретом на въезд в Японию из Южной Кореи, действующим из-за распространения коронавируса COVID-19, но с условием, что он сдаст анализ на инфекцию и будет избегать контактов с общественностью.

В Южной Корее Биган и его сопровождающая делегация, прибыв на спецсамолете на американскую военную базу, также прошла тесты на COVID-19.

Поездка эмиссара США последовала за взрывом в КНДР в июне здания совместного с Южной Кореей координационного бюро в северокорейском городе Кэсон и за возвращением войск в демилитаризованную зону между Севером и Югом.

При этом Пхеньян на разных уровнях заявил, что не намерен больше вести переговоры с США, которые используют их для достижения своих внутриполитических целей.

Вместе с тем в среду Биган заявил в Сеуле, что Вашингтон открыт для продолжения диалога с КНДР в любой момент.