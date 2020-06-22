Первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене был очень позитивным, заявил в понедельник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который возглавляет американскую делегацию.

«Первый раунд венских переговоров очень позитивный. Детальные дискуссии по полному спектру ядерной тематики. Созданы технические рабочие группы. О соглашении в принципе (будем говорить) во втором раунде», — написал он в своем Twitter.