США не настаивают на немедленной отставке президента Сирии Башара Асада и уходе России из арабской республики, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Другая вещь, которая характеризует наш подход, это то, что мы не требуем тотальной победы. Мы не говорим, что Асад должен уйти, мы говорим, что Асад и его правительство должны изменить свое поведение. Также мы не говорим, что русские должны уйти», — сказал Джеффри на онлайн-конференции в Middle East Institute.

Он добавил, что США хотят «возврата к ситуации 2011 года», то есть когда в Сирии не было российских и иранских военных. Джеффри уточнил, что несмотря на то, что США всегда выступали против присутствия России в Сирии, «это не наша политика пытаться заставить их оттуда уйти».

Ранее в июне помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока», поскольку она играет там «деструктивную роль».

При администрации президента Барака Обамы США выступали за немедленную отставку президента Сирии Башара Асада.