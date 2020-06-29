Спецпосланник США по Ирану Брайан Хук назвал «пропагандистским трюком» выдачу Ираном ордера на арест президента США Дональда Трампа и еще 35 человек за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Ранее сообщалось, что судебные власти Ирана требуют от Интерпола объявить в международный розыск более 30 человек, «участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран», в том числе Трамп.

«Это политика, которая не имеет ничего общего с национальной безопасностью, миром или содействием стабильности… Это пропагандистский трюк, к которому никто не относится серьезно. Мы считаем, что Интерпол не вмешивается и не выпускает «красные уведомления», которые основаны на политическом характере», — сказал Хук на пресс-конференции в Эр-Рияде, которую транслировал телеканал «Аль-Ихбария».

Как ранее сообщили Mpravda.com в штаб-квартире Интерпола в Лионе, внутренние правила Интерпола не позволяют международной организации рассмотреть запрос судебных властей Ирана на розыск Трампа и других возможных причастных к убийству Сулеймани.

США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.