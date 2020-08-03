Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины. Операция прошла успешно, злоумышленника посадили в автомобиль и увезли.

«Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение», — написал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

Возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».

Находясь в банке, преступник давал интервью. Он рассказал, что живет на Украине более пяти лет и является резидентом. Пока он общался с журналистами, в отделение влетели сотрудники спецподразделения и скрутили его. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал «ZIK».

Сегодня в полдень в полицию позвонила представительница «Универсал-банка», расположенного в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева . Она сообщила, что в отделение пришел мужчина, в рюкзаке которого, по его собственным словам, находится бомба. Он попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов. В МВД Украины рассказали, что этот человек — гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович.

По словам очевидцев, он запросил 40 тысяч гривен (1440 долларов). Официально эту информацию не подтвердили.

На Украине участились попытки терактов. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов. Президент Владимир Зеленский пообщался со злоумышленником и выполнил его требование. Никто не пострадал.

В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном сотрудниками правоохранительных органов автомобиле. Позже он бросил машину и скрылся. Первого августа замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что силовики обнаружили мужчину и ликвидировали после того, как во время задержания он вновь взял в заложники полицейского.