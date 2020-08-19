Турецкие отельеры рассчитывают на значительный приток немецких туристов на курорты страны в ближайшее время, но и число рейсов из России может увеличиться, сообщает TourDom.ru.

По данным турецких СМИ и экспертов, власти Германии могут отменить свое предупреждение о небезопасности отдыха в Турции, из-за которого полетная программа между государствами ограничена. Это приведет к значительному увеличению доли немецких туристов, которые за неимением альтернатив в Европе выберут турецкие курорты.

Пока же их общее число составляет лишь 30 процентов от показателей прошлого года.

По словам наблюдателей, увеличение числа гостей из Германии может поставить в не самое завидное положение россиян. Несмотря на то что туроператоры говорят о достаточном количестве мест в отелях в Турции, нередки случаи, когда отдыхающие сталкиваются с овербукингом в забронированных объектах. Если раньше такая ситуация объяснялась большим турпотоком, то сейчас ее связывают с неготовностью многих гостиниц работать во время пандемии коронавируса. Соответственно, увеличившийся германский турпоток может потеснить российский.

Впрочем, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств, уверен, что россиянам опасаться нечего. На данный момент из Германии и Великобритании в Турцию суммарно летают 16 самолетов ежедневно, а из России – 50. Когда откроют Екатеринбург и Новосибирск, число рейсов вырастет. В связи с этим можно предполагать, на кого сделают ставку турецкие отельеры. Тем более, видя количество туристов, все больше гостиниц решают возобновить работу, так как пустыми они явно не останутся.