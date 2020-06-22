Судя по тому, как Россия после пандемии коронавируса дружно заступила та трудовую вахту, дела в экономике вроде бы пошли на лад. И валовый внутренний продукт упал не так сильно, как предвещали некоторые эксперты, да и массового банкротства предприятий, судя по бодрым рапортам, удалось избежать.

Это что касается макроэкономики, процентов и инфляции. Но вот на бытовом уровне, где и проистекает наша жизнь, ситуация печальная.

В конце минувшей недели Росстат сообщил, что уровень безработицы в России достиг максимума за последние 8 лет. В мае, по сравнению с апрелем, количество безработных в стране прибавилось на 228 тысяч человек и составило 4 млн. 513 тысяч, то есть, 6,1 %. Таким образом, кривая безработицы идет вверх.

Что будет дальше на трудовом рынке – тайна, покрытая мраком. Да, после пандемии российские предприятия заработали вроде как на «всю катушку». Но без этих самых 4,5 млн человек, оставшихся за бортом. Которым два года — столько прогнозируют экономисты для восстановления прежнего уровня экономики — как-то нужно снискать хлеб насущный…

В том, что миллионы россиян сегодня выброшены за ворота предприятий без перспективы даже на получение пособия по безработице, юристы видят правовую неграмотность наших сограждан. «Не надо было писать заявление об увольнении по собственному желанию».

Но как, если работодатель «давил», «нажимал» и вынуждал?

А вот как.

Советы тем, кто пока еще не уволен, но ходит, что называется, по лезвию бритвы. Закон и Трудовой кодекс на вашей стороне!

Да, работодатель нередко, а, можно даже сказать, часто, предлагает сотруднику уволиться «по собственному». В этом случае работник теряет возможность даже стать на биржу труда за пособием. Кстати, это. Одет подтвердить итакая цифра цифра: в мае, по данным Росстата, в центрах занятости населения официально зарегистрированных безработных значилось только 2 млн. 143 тысячи человек – вдвое меньше тех, кто сегодня уже сидит без работы.

Надо понимать, что основное большинство не признанных государством безработных в период пандемии сгоряча или «под давлением» как раз и подали заявления «по собственному».

Но что делать, чтобы не попасть впросак?

Наниматель по закону не имеет права принуждать работника увольняться по собственному желанию – это раз. Более того, если в период кризиса для сотрудника не находится занятия, но не по его вине (как было и как еще будет в период «восстановления экономики»!), он обязан ему выплачивать компенсацию в размере 70 % от оклада. Такая норма застолблена в Трудовом Кодексе РФ. В частности, юристы советуют воспользоваться спасительной ст. 78 ТК РФ. Где предусмотрено увольнение «по соглашению сторон».

Почувствуйте разницу: «по собственному желанию», когда сам виноват и государство за тебя не несет никакой финансовой ответственности.

Или второй вариант: работник и наниматель в письменном виде обговаривают условия увольнения. И в индивидуальном порядке (также скрепленном подписями сторон) решают вопрос о сумме компенсационной выплаты.

В этом случае за работником сохраняется также право на получение государственного пособия по безработице. Сегодня сумма минимального пособия увеличена в три раза и составляет 4,5 тысяч рублей.

Деньги, конечно, не ахти какие, но это лучше, чем ничего.

Если работодатель не соглашается ни на какие уступки, то остается последнее: комиссия по трудовым спорам, прокуратура, суд.

По закону нельзя принуждать человека подавать заявление об увольнении по собственному желанию, — комментирует ситуацию Павел Кудюкин, деятель российского профсоюзного движения. — Бывает даже, хотя и очень редко, что такое заявление подано, но в суде удается доказать, что написано оно под давлением. Фемида занимает сторону «потерпевшего» и восстанавливает его на работе. С оплатой по средней зарплате времени вынужденного прогула.

— А если работодатель не оплатит?

— Он не выполнит решение суда, что само по себе является преступлением.