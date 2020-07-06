Итальянский психолог и психотерапевт Сара Реджинелла уверена, что здоровый физический контакт при общении восстановится после ухода последствий пандемии COVID-19. Она рассказала про опасность при «виртуальной» социальной близости.

— Мы живем в обстановке, в которой виртуальное заменяет реальные отношения. Сейчас все делается онлайн: учеба, знакомства, работа — мы теряем способность входить в телесный контакт, — отметила врач.

Она добавила, что людям полезно целоваться, так как при этом активизируются центры удовольствия.

Также специалист сообщила, что лайки в соцсетях или общение с людьми на расстоянии тысяч километров, может быть опасно для психики. Психолог отметила, что здоровой и важной вещью является проявление своих чувств и любви через жесты, объятия и поцелуи, передает РИА Новости.