Упоминание Бога в преамбуле Конституции РФ противоречит самому основному закону. Об этом заявила заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора.

В Конституции РФ могут упомянуть Бога

Упоминание Бога в основном законе вступает в противоречие с действующими положениями статьи 14 Конституции. В них Россия провозглашена светским государством. Зампредседателя СПЧ назвала внесение поправки и Боге некорректным из-за многоконфессиональности России, а также из-за наличия в стране атеистов, сообщает «Интерфакс».

Патриарх Кирилл предложил внести Бога в Конституцию Накануне, 1 февраля патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в основном законе России. Он также считает необходимым провести дискуссию о целесообразности внесения такой поправки в Конституцию. Ранее протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН упрекнул патриарха из-за Бога в Конституции и объяснил это предложение первоиерарха РПЦ отсутствием политического аскетизма.

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