Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) обратился к Совету Федерации с просьбой отклонить законопроект об установлении 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны (ВОВ). Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает «РИА Новости».

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится в заявлении.

В частности, большинство членов СПЧ убеждены, что решение о переносе даты окончания ВОВ — это ошибка.

Правозащитники напомнили, что 3 сентября 2004 года — это дата, когда в результате теракта в бесланской школе погибли 333 человека, среди которых было 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов.

«Решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте», — приводятся в письме к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко слова главы СПЧ Валерия Фадеева.

Несколько дней назад Госдума приняла закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны. Дата была сдвинута на основании указа президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией.