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Руководство СПбГУ начинает постепенно переводить студентов на дистанционную форму обучения из-за распространения коронавируса нового типа (COVID-19).

Пока опубликовано два таких документа. Их подписала первый проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова. Распоряжения направлены юридическому факультету, Высшей школе менеджмента и факультету свободных искусств и наук. Посещение лекций станет необязательным с 16 марта 2020 года.

С предложением перевести учащихся на дистанционную форму выступили деканы двух факультетов.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минфина заявил, что инфляция в России в текущем году будет находиться в пределах целевого показателя Центробанка 4%. Он также отметил, что в 2020 году в ряде регионов фиксируется снижение поступлений налога на прибыль. При этом поступления в НДФЛ увеличились на 6%.

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